A desinfeção das suas instalações e o Covid-19

No sentido de proceder de acordo com as recomendações internacionais face ao vírus COVID-19, a nossa organização disponibiliza um serviço de nebulização para desinfeção profissional de instalações, utilizando equipamento especializado para atuar com soluções desinfetantes em pequenas e grandes áreas. O serviço é recomendado para espaços, empresas e organizações com elevado número de pessoas, correspondendo a uma medida complementar ao processo de desinfeção de superfícies, o qual é exercido numa fase inicial do Plano de Contingência. Assim, o método que propomos implementar abrangerá todas as superfícies existentes, mas não só, o qual é recomendado nos casos em que temos a presença do vírus Covid-19.

Os desinfetantes utilizados pela nossa entidade poderão ser aplicados no domínio privado e da saúde pública, os quais têm por base a desinfeção do ar, superfícies, materiais, equipamento e mobiliário, que não entrem em contacto direto com géneros alimentícios ou alimentos para animais, tanto em locais privados como públicos ou industriais, incluindo hospitais.

As áreas de utilização incluem entre outras:

- Piscinas, aquários, e outras águas;

- Sistemas de ar condicionado; paredes e pavimentos em instituições de saúde e outras;

- Retretes químicas, águas residuais, resíduos hospitalares, solos ou outros tipos de pisos (de campos de jogos).

Desinfetantes das superfícies em contacto com os géneros alimentícios e produtos para animais.

Produtos utilizados na desinfeção de equipamentos, contentores utensílios de consumo, superfícies ou condutas associadas à produção, ao transporte, à armazenagem ou ao consumo de géneros alimentícios, alimentos para animais ou bebidas (incluindo a água de consumo) destinados ao seres humanos e aos animais.

Em virtude de promover um melhor esclarecimento sobre os métodos com base em virucidas, disponibilizamos em seguida um exemplo dos vírus a controlar com as nossas soluções.

Os equipamentos utilizados, nomeadamente pulverizadores, nebulizadores e atomizadores, permite-nos dispersar o desinfetante com maior eficácia na destruição do vírus, seja em áreas internas ou externas e atingir deste modo um espaço mais amplo.

Nas áreas afetadas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda medidas de higiene e etiqueta respiratória para reduzir a exposição e transmissão da doença:

-Evitar contacto próximo com doentes com infeções respiratórias; -Lavar frequentemente as mãos com água e sabão, especialmente após contacto directo com pessoas doentes, e/ou higienizar com solução desinfetante;

-Lavar as mãos sempre que se assoar, espirrar ou tossir com água e sabão e/ou higienizar com solução desinfetante;

-Desinfeção diária das mãos como recomendado pelas entidades competentes;

-Evitar contacto desprotegido com animais selvagens ou de quinta;

-Adoptar medidas de higiene respiratória: tapar o nariz e boca quando espirrar ou tossir (com lenço de papel ou com o braço, nunca com as mãos; deitar o lenço de papel no lixo);

-Se tiver febre, tosse ou dificuldade respiratória, procure cuidados médicos e partilhe o seu histórico de viagens com os profissionais de saúde;

-Se tiver de visitar mercados com animais vivos, nas zonas actualmente afectadas, evite contacto directo desprotegido com animais ou superfícies em contacto com animais;

-Evite o consumo de produtos de origem animal crus ou mal cozinhados. Carne crua, leite ou órgãos animais devem ser manuseados com cuidado, adoptando todas as medidas de higiene que evitem contaminação direta e cruzada.

De acordo com a situação atual em Portugal, não está indicado o uso de máscara para proteção individual, exceto nas seguintes situações:

-Pessoas com sintomas de infeção respiratória (tosse ou espirro);

-Suspeitos de infeção por COVID-19;

-Pessoas que prestem cuidados a suspeitos de infeção por COVID-19.

Plano de Contingência

As empresas devem ter um Plano de Contingência específico para responder a um cenário de epidemia pelo novo coronavírus. A elaboração deste Plano deve envolver os Serviços de SST (Segurança, higiene e Saúde no Trabalho) da empresa, os trabalhadores e os seus representantes.

O Plano de Contingência deve responder a três questões basilares:

− Quais os efeitos que a infeção de trabalhador (es) por SARS-CoV-2 pode causar na empresa?

− O que preparar para fazer face a um possível caso de infeção por SARS-CoV-2 de trabalhador (es)?

− O que fazer numa situação em que existe um trabalhador (es) suspeito (s) de infeção por SARS-CoV2 na empresa?

