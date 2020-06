89% dos desembarcados na Madeira chegam com teste à covid já realizado

Praticamente 9 em cada 10 passageiros que viajaram este mês para a Madeira vindos do exterior da Região, desembarcaram no Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo já com o teste negativo à covid-19 realizado até as 72 horas anteriores à chegada.

A revelação foi feita esta tarde pelo presidente do Governo Regional, durante a visita realizada às instalações do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, na Cancela, onde presidiu à cerimónia de apresentação do POCIF 2020 – Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais.

“Cerca de 89% dos passageiros desembarcaram na Madeira vinham já com o teste negativo [realizado] nas 72 horas”, assegurou o presidente do Governo, referindo-se aos nove voos semanais entre a Madeira e o Continente (7 via Lisboa, 2 via Porto).

A partir de hoje as ligações nacionais de e para a Madeira passam a contar também com a retoma da rota entre Ponta Delgada (Açores) e o Funchal. Para já estão previstas quatro ligações semanais entre os dois arquipélagos.

A propósito das ligações inter-ilhas com os arquipélagos vizinhos – Canárias e Açores – Albuquerque reafirmou a intenção de “criar corredores de segurança”, dando o exemplo do que já está previsto acontecer quando forem retomadas as ligações entre a Madeira e as Canárias onde os passageiros só deverão embarcar já com o teste (negativo) já realizado.

O líder madeirense considera esta articulação “um exemplo para a Europa e para a aviação civil” de como que se pode e deve desenvolver as ligações e a mobilidade aérea assente num “alicerce de segurança”.

Albuquerque está disposto a ‘abrir os cordões à bolsa’ para tentar a todo o custo evitar uma regressão no actual cenário de crise pandémica que tem sido muito favorável na Região, onde praticamente não há casos de infectados identificados.

“Não podemos correr riscos desnecessários”, afirma, para justificar as medidas e apoios que vai anunciado para justificar esse “activo que temos de preservar” ao sublinhar os resultados obtidos na Região no combate à covid-19.