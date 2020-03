80 milhões de euros por mês estão em risco no sector do turismo na Madeira

O hoteleiro madeirense António Trindade referiu esta tarde nos microfones da TSF-Madeira que é importante que todas as medidas anunciadas pelo Governo Regional, possam ser tomadas “em espaços relativamente curtos no tempo e adaptados às circunstâncias”.

Ciente de que as medidas restritivas e a diminuição de turistas vão gerar menos impostos para a Região, salientou que um decréscimo tão radical como este poderá gerar uma quebra significativa para o sector do turismo, estando em risco “cerca de 80 milhões de euros por mês”, uma estimativa do valor total das receitas geradas pelo sector turístico. “Temos de ter a consciência desta situação”, advertiu, questionando “o que irá acontecer ao tecido empresarial que gere este valor por mês?”.

Sobre esta matéria, Miguel de Sousa relembrou que a derrapagem nas contas públicas é certa, tal como aconteceu no 20 de Fevereiro e noutras situações, esperado que o Estado seja Estado para todos.

Já Ricardo Vieira concorda que a Região contraia um empréstimo para auxiliar as empresas, mas considera “pouco” para fazer face a esta situação. Entende que o problema não se reduz apenas à questão dos trabalhadores e não se resolve com linhas de crédito, sendo necessário “medidas mais efectivas”.

Os três comentadores participaram no Debate da Semana, liderado por Leonel de Freitas, emitido esta tarde na TSF- Madeira, com reposição amanhã, ao meio-dia.