70 voos por semana a partir de Julho

70 voos por semana. Esta é a notícia em manchete na edição desta sexta-feira. A partir de Julho vai ser retomada a operação de importantes companhias aéreas e operadores turísticos. O DIÁRIO fez uma visita guiada ao aeroporto e ao local onde estão a ser montados 25 gabinetes para testar os passageiros desembarcados.

No mar é notícia a apreensão de 326 quilos de cocaína que a PJ apreendeu ontem no Funchal, a bordo de um veleiro, naquela que foi a maior captura na Região nos últimos quatro anos. Se a droga chegasse ao mercado europeu, renderia 15 milhões de euros.

Em águas agitadas andam as contas da Câmara do Funchal que a oposição ameaça chumbar. A baixa taxa de execução do investimento é um dos motivos apontados para o documento não ser viabilizado hoje na Assembleia Municipal.

Quem acredita na manutenção é Carlos Pereira. O Presidente do Marítimo garante que a equipa “tem valor” para ficar na I Liga, apesar da crise de resultados.

Numa entrevista de duas páginas, é abordada a destruição de habitats que torna humanos susceptíveis a novos vírus. O alerta parte de especialista em ecologia tropical.

