30 jovens juntam-se em novo curso de formação de praças do Exército

25 rapazes e cinco raparigas mostraram vontade de integrar as forças armadas na Madeira e foram incorporados esta semana para iniciar o 5.º Curso de Formação Geral Comum de Praças do Exército. A formação terá a duração de 12 semanas, sendo que na 5.ª será realizado o Juramento de Bandeira por parte dos novos reforços, uma cerimónia prevista para o dia 24 de Julho.

O Gabinete de Informação do Comandante da Zona Militar da Madeira garante que o curso irá respeitar as normas sanitárias em vigor determinadas pelas autoridades de saúde e os planos de contingência implementados nas unidades militares. Diz também que o Exército, através dos seus pólos de formação, “assume com elevado sentido de responsabilidade e enorme motivação esta tarefa de instruir os seus futuros militares, enquadrando-os nos valores inerentes à instituição, designadamente a disponibilidade, a disciplina, a honra, a lealdade e a coragem”.