27.º Encontro dos EMMMSU a 5 de Julho na Paróquia da Camacha

O 27.º Encontro dos EMMMSU (Encontros Mensais dos Militares Madeirenses que Serviram no Ultramar) realiza-se a 5 de Julho, na Paróquia da Camacha.

A iniciativa começa às 11 horas com uma missa na Igreja Matriz da Camacha. Às 12h15, realiza-se uma homenagem aos militares falecidos no Ultramar e aos militares falecidos após o regresso do Ultramar, no cemitério da Paróquia da Camacha. Já, pelas 13 horas, acontece um almoço-convívio no restaurante ‘Adega do Paraíso’, na Camacha.

O evento de homenagem àqueles que defenderam a integridade da Pátria no Ultramar(1961-1975) e na Índia (1954-1961) está aberto aos antigos militares naturais da Madeira e aos seus familiares.

Os interessados em participar neste evento devem comunicar até o dia 2 de Julho através do número de telemóvel 968041678.

Às 09 horas, estará um autocarro na Avenida do Mar, junto à GNR, para transportar os militares e familiares que não têm transporte particular. Às 08h30, estará um outro autocarro em Machico para transportar os militares de Machico e Santa Cruz.

A organização garante que todas as recomendações das autoridades de saúde estarão acauteladas.

Recorde-se que o último Encontro dos EMMMSU deocorreu na Igreja da Madalena do Mar.