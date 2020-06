Foi com perplexidade que a Associação TaxisRam e os seus Associados se depararam com o texto publicado no Diário de Noticiais, no passado dia 27 de Junho de 2020, sob epígrafe Sector do Táxi, assinado por um tal de T. Alberto, na rúbrica Carta dos Leitores.

Foi com total indignação que fomos confrontados com a menção de factos falsos, por não corresponderem à verdade, e com graves e infundadas acusações dirigidas quer à Associação TaxisRam, quer aos seus Associados, bem como aos seus simpatizantes.

Tais factos falsos e as graves e infundadas acusações não são mais que a expressão medíocre das mentes delirantes e fantasiosas, de quem o subscreveu e de quem o encomendou, movidas unicamente com o receio da concorrência e com a noção das suas fragilidades, incapacidades e limitações perante quem sabe e quem pode fazer mais e melhor na salvaguarda e na proteção dos interesses dos profissionais de Táxis na Região Autónoma da Madeira.

Deste modo, tanto a Associação TaxisRam, como os seus Associados e pessoas atingidas pelo texto, repudiam veemente o teor, os factos e as acusações constantes no mesmo, por não corresponderem à verdade, os quais darão lugar à instauração do competente procedimento criminal contra os seus autores materiais e morais pela prática de crimes de difamação e de calúnia por atingirem profundamente a honra, a dignidade e a consideração pessoal e profissional dos visados.