Sendo conciso, científico e ciente, com sentimento e dever da explanação do que me vai na alma, tendo como base o que um mui nobre catedrático Prof. Dr. nos dizia perante a paca atenção de nós como seus académicos alunos... IGNORANTES MAS FELIZES!.. acrescentando.. ATÉ AO DIA! Passados mais de 20 anos nunca essa frase fez tanto sentido. Quando um governo regional faz um comunicado a suspender todas as actividades desportivas até aos 13 anos, provando que não domina internamente a ciência da epidemiologia, mas tem atrevimento máximo para plasmar o mesmo sem antes encerrar as unidades de ensino (escolas)... A ver vamos... Que não falte meios para todos nós, mas em caso de falta, que também falte os deles!

