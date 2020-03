Está na hora de parar e pensar

A vida humana está em risco. Um ser minúsculo que não podemos ver a olho nú persegue-nos por toda a parte. Acabo de saber que foi identificado o 1º caso de coronavírus na Madeira. Uma turista fez o teste e deu positivo. Estivesse o aeroporto fechado e não estaríamos já nesta situação. Quantas pessoas esta turista já infectou? Veio num avião, passou em aeroportos, cafés, restaurantes e foi espalhando o bichinho que nos ataca manhosamente.

Muitos e muitas madeirenses estão sedentas por dar abracinhos a filhos e outros familiares, sem pensarem que podem correr risco de vida. O bem mais precioso que temos é o dom da vida. O resto é o que conseguimos ao longo da vida, enquanto temos vida.

A Humanidade está em risco: os pobres e os ricos, os bispos e os leigos, os saudáveis e os doentes, os pretos e os brancos, os milionários e os sem-abrigo. Estão a ouvir? Estamos todos no mesmo barco, porque somos todos da raça humana.

E não vale a pena se pôr em bicos de pés, porque o vírus ataca os mais altos e os mais baixos.

Pede-se responsabilidades a todos os cidadãos e a todas as cidadãs porque estamos todos em risco. Está muito certo. Mas, quando as águas estão calmas, poucos se responsabilizam pelos mais frágeis, infelizes e pobres.

Em momentos como este é que damos valor à solidariedade, ao respeito pelos outros, à sensatez e ao Serviço Nacional de Saúde. O s que levantam a voz, de vez em quando, para clamar MENOS ESTADO MELHOR ESTADO, olhem para o que está a acontecer. O sector privado não trata os doentes infectados com o coronavírus. Esse tratamento faz-se nos hospitais públicos. MAIS ESTADO MELHOR ESTADO, digo eu.

A cada um e cada uma exige-se sensatez, respeito pelos outros, sair de casa para o estritamente necessário e seguir as regras que as autoridades civis e sanitárias nos recomendam. Quem furar as regras deve ser punido severamente, porque é hora de pensarmos em nós e nos outros e fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para combater esta doença profundamente contagiosa.

Somos seres pensantes e não devemos agir como ignorantes e irresponsáveis.

Conceição Pereira