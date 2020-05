CMF transmite em directo concerto de Sofia Ferreira e Pedro Marques

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) transmite, esta sexta-feira, dia 22 de Maio, em directo, pelas 21 horas, o concerto da fadista madeirense Sofia Ferreira, que será acompanhada por Pedro Marques, na guitarra portuguesa, no Mercado dos Lavradores.

No âmbito da iniciativa ‘A Cultura que nos Une’, este será o último espectáculo musical a ser transmitido em directo na página oficial da autarquia, no Facebook e no Instagram (funchal_municipio).

A CMF apresentou, em Abril, esta iniciativa, com dezenas de eventos e iniciativas para serem usufruídos pelos funchalenses na sua própria casa, de modo a responder ao confinamento provocado pela crise de saúde pública que o país tem vindo a atravessar. Desde então, só os concertos em directo, já foram vistos por cerca de 70 mil pessoas.

“O feedback que recebemos foi excelente desde a primeira hora. Criámos um programa alternativo com bastante qualidade, a dar palco aos artistas regionais, com destaque para os concertos em directo, e a adesão fala por si. Os tempos actuais exigiram que fôssemos criativos na procura de novas soluções, mas defendendo sempre valores que para nós são essenciais, como a democratização no acesso à cultura, enquanto bem essencial, e a valorização dos artistas regionais e do nosso património. Conseguimos fazê-lo com proximidade, partilha e com a cultura comum que nos une”, disse Miguel Silva Gouveia, presidente da CMF.

De referir que, até ao final do mês de Maio, o programa de ‘A Cultura que nos Une’, que inclui ainda teatro, dança, tertúlias, documentários e oficinas criativas e de artes plásticas, continuará a decorrer nos canais do Teatro Baltazar Dias, dos Museus Municipais Henrique e Francisco Franco e ‘A Cidade do Açúcar’ e ainda da Biblioteca Municipal do Funchal.

Sobre os artistas

Sofia Ferreira é natural do Funchal e, desde muito cedo, que se dedica ao fado. Em 2019, apresentou o seu primeiro álbum, intitulado ‘Minha Voz’, num espectáculo que encheu o Teatro Municipal Baltazar Dias.

Pedro Marques é professor e músico de guitarra portuguesa, estando ligado à música desde os 6 anos. Até hoje, já tocou para ilustres nomes do fado nacional, como Mariza, Cuca Roseta, Mafalda Arnauth, entre outros.