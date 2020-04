Xadas garante esforço do Marítimo para acabar época da melhor forma

O médio ofensivo do Marítimo Xadas afirmou hoje que a equipa madeirense está a preparar-se para conseguir acabar da melhor maneira a I Liga portuguesa de futebol, suspensa devido à pandemia de covid-19, a 10 jornadas do fim.

“Estamos todos a trabalhar muito bem, a esforçarmo-nos imenso, para voltarmos mais fortes, fazermos bons jogos, ganharmos, cumprir os objetivos do Marítimo e acabarmos a época da melhor forma”, garantiu, em declarações à MarítimoTV.

O jogador, de 22 anos, chegou em janeiro, por empréstimo do Sporting de Braga, e realizou quatro jogos pelos ‘verde rubros’, antes da suspensão do futebol nacional, devido à pandemia.

“É muito bom representar as cores do Marítimo, que é o maior [clube] das ilhas. É um clube muito bom em Portugal. Estou a gostar e quero ajudar o Marítimo a conquistar os seus objetivos”, enalteceu.

Os colegas de balneário mereceram muitos elogios de Xadas: “Os meus colegas de equipa são humildes, trabalhadores e ajudaram-me bastante. Já conhecia alguns jogadores, o que se tornou mais fácil. Receberam-me muito bem, acolheram-me muito bem, são bons colegas para mim e só lhes tenho a agradecer por isso”, reforçou.

Ao fim de quase três meses a viver na Madeira, Xadas disse que se sente completamente integrado, com um grande contributo por parte dos madeirenses e das condições da ilha.

“A minha adaptação foi boa e rápida, porque a ilha tem muita qualidade de vida, muito sol, o que é bom e torna-se mais fácil de conhecer. As pessoas são muito recetivas e estou a gostar bastante de estar cá”, comentou.

Ainda sem data marcada para o regresso das competições, uma mensagem de apoio foi deixada aos adeptos maritimistas, em tempo de isolamento social, com a esperança de uma reunião no Estádio do Marítimo num futuro próximo.

“Fiquem em casa, lavem as mãos, tomem as devidas precauções que nos têm sugerido. Vamos respeitar a quarentena também e, dentro de breves semanas, devemos estar todos juntos novamente no ‘Caldeirão’, para ajudarmos o Marítimo a vencer”, pediu Xadas.

Portugal contabiliza 820 mortos associados à covid-19 em 22.353 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

O país cumpre o terceiro período de 15 dias de estado de emergência, iniciado em 19 de março, e o decreto presidencial que prolongou a medida até 02 de maio prevê a possibilidade de uma “abertura gradual, faseada ou alternada de serviços, empresas ou estabelecimentos comerciais”.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 183 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.