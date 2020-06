Vitória de Guimarães regressa aos triunfos na recepção ao Vitória de Setúbal

O Vitória de Guimarães bateu hoje o Vitória de Setúbal por 2-0, em jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, conseguindo o primeiro triunfo depois da retoma da competição.

O inglês Marcus Edwards inaugurou o marcador, aos 29 minutos, já depois de a equipa vimaranense ter desperdiçado uma grande penalidade, com Ouattara, aos 83, a fazer o segundo da equipa da casa, com os ‘sadinos’ a terminarem o jogo com apenas oito elementos.

Depois de quatro jogos sem vencer, o Vitória de Guimarães conseguiu o primeiro triunfo após a retoma da I Liga e está em sétimo, com 43 pontos, na luta por um lugar europeu, enquanto o Vitória de Setúbal somou o 11.º jogo consecutivo sem vencer e está em 14.º, com 30 pontos, três acima da zona de despromoção.