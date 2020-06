Sporting empata frente ao Vitória de Guimarães

O Sporting empatou (2-2) frente ao Vitória de Guimarães, esta noite, no jogo de regresso da I Liga, referente à 25.ª jornada, disputado no Estádio D. Afonso Henriques.

Os leões entraram melhor, com Sporar a fazer mexer o marcador aos 18 minutos da partida. Antes do intervalo, aos 32 minutos João Carlos Teixeira viria a marcar para a equipa da casa. Com o reinício da partida, o 2.º golo do Sporting seria novamente apontado por Sporar aos 52 minutos.

O Vitória não se deixou abater e empatou o encontro graças a Marcus Edwards ao minuto 68.