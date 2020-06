Sporting de Braga com testes negativos na véspera de retomar jogos da I Liga

Os resultados da última ronda de testes do Sporting de Braga antes da retoma da I Liga de futebol, hoje, diante do Santa Clara, foram negativos, informou o clube minhoto.

Tal como estipulado pela Direção-Geral da Saúde e pela Liga de clubes, o Sporting de Braga realizou ao final da tarde de quinta-feira a ronda de testes que é obrigatória nas 24 horas antes de cada jogo, de despiste da covid-19.

“Os resultados foram negativos, tanto para todos os elementos do plantel e da equipa técnica como para todo o ‘staff’ de apoio”, pode ler-se.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 46 pontos, e Santa Clara, 10.º, com 30, defrontam-se, em jogo da 25.ª jornada, a partir das 19:00, na Cidade do Futebol, em Oeiras, casa ‘emprestada’ do conjunto açoriano para as últimas 10 rondas da I Liga.