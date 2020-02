Sérgio Nóbrega eleito presidente do Clube de Futebol União

Sérgio Nóbrega acaba de ser eleito presidente do Clube de Futebol União, para o triénio 2020/2022, sucedendo a Tânia Silva, que recentemente apresentou demissão. A lista candidata aos órgãos sociais foi eleita na sequência do acto eleitoral marcado para este sábado no Complexo Desportivo do União, no Sítio Vale Paraíso, Camacha.

Na primeira intervenção enquanto presidente, Sérgio Nóbrega agradeceu o empenho e dedicação da direcção cessante na pessoa da ex-presidente Tânia Silva.

Frisou que “o tempo que se aproxima exige muita coragem, dedicação e altruísmo, pois será necessário começar novamente do zero, sendo para isso necessário fazer uma longa travessia do deserto, mas estou certo que daqui por uns anos vamos olhar orgulhosos para este momento”.

E deixou claro que, a partir de segunda-feira, o clube falará a uma só voz: “E vamos concentrar toda a gestão da marca União na Associação União da Madeira que será liderada pelo presidente Jaime Gouveia”.

A lista é composta pelos seguintes elementos:

Clube de Futebol União

Mesa da Assembleia Geral

Presidente: Estanislau Salvador Fernandes de Barros -

Vice-Presidente: José Manuel Abreu Ramos -

Secretário: Valeriano Cabral do Rosário -

Direcção

Presidente: Sérgio Filipe Vieira de Nóbrega

Presidente Adjunto: Emanuel Borges Alves

Vice-Presidente: Pedro Manuel Nóbrega dos Santos de Freitas Araújo

Vice-Presidente: João Maurício Tomás Marques Marques

Vice-Presidente: João Carlos Carreia da Silva

Vice-Presidente: Fernando Manuel Ramos Gomes

Vice-Presidente: João Carlos da Silva Teixeira

Conselho Fiscal

Presidente: Lino Ricardo Silva de Abreu

Vice-Presidente: João Nélio de Freitas Camacho

Vogal: Fernando Freitas da Graça

Vogal Suplente: Nélio Bruno Vasconcelos Jesus

Conselho Consultivo

Presidente: Ramiro Morna Nascimento