Santa Clara vence Sporting de Braga com golo nos descontos

O Santa Clara venceu hoje por 3-2 na receção ao Sporting de Braga, em jogo da 25.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com o golo do triunfo a ser apontado já um período de descontos.

No regresso da competição, após quase três meses de paragem, devido à pandemia de covid-19, o Sporting de Braga adiantou-se no marcador aos 20 minutos, numa grande penalidade convertida por Fransérgio, mas o Santa Clara, que disputa os seus jogos em casa na Cidade do Futebol, em Oeiras, empatou aos 34, por Thiago Santana.

Na segunda parte, Trincão deu nova vantagem aos bracarenses, aos 56, mas a equipa açoriana voltou a empatar, aos 66, com Thiago Santana a ‘bisar’ na partida também através de uma grande penalidade, com Carlos Júnior a garantir a vitória com um golo aos 90+2.

Com o triunfo de hoje, o Santa Clara, que regressou às vitórias no campeonato, está em oitavo lugar, com 33 pontos, enquanto o Sporting Braga, que pôs fim a 10 jogos sem perder na prova, está em terceiro, com 46, mais três que o Sporting.