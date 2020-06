Nelson Veríssimo orientou treino do Benfica após saída de Bruno Lage

Nelson Veríssimo, que fazia parte da equipa técnica de Bruno Lage, orientou hoje o treino da equipa de futebol do Benfica, que regressou ao trabalho após a derrota com o Marítimo, disse à Lusa fonte do clube.

Veríssimo, de 43 anos, era adjunto de Bruno Lage, que deixou o Benfica na segunda-feira, tendo sido o responsável pela sessão de trabalho que decorreu no Centro de Estágio do Seixal.

Enquanto jogador, Veríssimo fez parte da sua formação nos ‘encarnados’, tendo chegado à equipa principal, representando depois clubes como o Alverca, Académica, Vitória de Setúbal, Fátima e Mafra.

Regressou ao Benfica em 2012 para iniciar uma nova fase da carreira, no cargo de treinador adjunto da equipa B. Acabou por acompanhar Bruno Lage na subida ao escalão principal.

Na segunda-feira, após a derrota dos campeões nacionais no terreno do Marítimo, por 2-0, em jogo 29.ª jornada da I Liga, Bruno Lage, de 44 anos, colocou o lugar à disposição e o presidente ‘encarnado’, Luís Filipe Vieira, entendeu as razões do treinador, disse à Lusa fonte do clube.

Lage, que tinha sucedido a Rui Vitória, levou o Benfica à conquista do título nacional de 2018/19 e à vitória na Supertaça Cândido Oliveira.

O treinador natural de Setúbal tinha contrato com os ‘encarnados’ até 30 de junho de 2023.

Quando faltam cinco jogos para o fim do campeonato, o Benfica ocupa o segundo lugar do campeonato, menos seis do que o líder FC Porto, com quem tem desvantagem no confronto directo.