Marítimo - Vitória de Setúbal será jogado na quinta-feira às 18 horas

O encontro entre Marítimo e Vitória de Setúbal, que marca o regresso dos dois clubes à competição da I Liga, sofreu uma alteração na hora, segundo comunicado publicado há instantes pela Liga Portugal.

A partida referente à 25.ª jornada do campeonato teria o seu início marcado para as 19 horas, no Estádio do Marítimo, mas veio a ser alterado, para as 18 horas.

“Para conhecimento dos Sociedades Desportivas e demais ínteressadas, vimos pelo presente informa V. Exas. que, obtida a anuência dos Sociedades Desportivos envolvidos, o jogo n.º 2509 Marítimo do Madeira - Vitória FC inicialmente marcada poro o dia 4 de Junho de 2020, pelas 19 horas, terá lugar no dia 4 de Junho de 2020, pelos 18 horas”, pode ler-se no comunicado.