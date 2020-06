O Marítimo não foi além de um empate a um golo, na recepção ao Vitória de Setúbal, em jogo disputado esta tarde no Estádio do Marítimo e que marcou o regresso das duas equipas à competição, após a interrupção do campeonato.

Os verde-rubros colocaram-se em vantagem aos 11 minutos, através de um golo de Jorge Correa, mas os sadinos viriam a igualar aos 82, por intermédio de Guedes.

Um jogo marcado por dois golos anulados aos verde-rubros, após intervenção do VAR.