Inscrições abertas para Ecotrail Funchal - Madeira 2020

Já abriram as inscrições para a 6.ª edição do Ecotrail Funchal - Madeira, competição que leva o trail running desde o centro do Funchal até às serras e que vai decorrer, como inicialmente previsto, a 24 de Outubro, em quatro distâncias: 85 km, 45 km, 30 km e 15 km.

“Após difíceis semanas em Portugal e em todo o mundo, devido à disseminação da Covid-19, estamos a trabalhar afincadamente para organizar esta próxima edição nas melhores condições possíveis. O lançamento das inscrições acontece já hoje e enche-nos de satisfação”, afirmou Carlos Perneta, responsável pela organização, por parte do Diário de Notícias, em parceria com a Câmara Municipal do Funchal.

O autarca Miguel Silva Gouveia salientou a importância do ecotrail como “marca internacional a que o Funchal desde a primeira hora se associou” e que se pauta pelo “compromisso integral entre a sustentabilidade e a dinamização da economia”.

Sendo uma prova “mobilizadora de quase toda a cidade” e em tempo de pandemia, o edil salientou o bom comportamento dos funchalenses “pelo cumprimento das regras ditadas pelas autoridades de saúde, que agora permite olhar já para o segundo semestre de 2020 com alguma esperança e confiança para retomar algumas actividades”.

Será o caso do Ecotrail Funchal - Madeira, que conforme garante a organização vai criar e cumprir regras para combater e evitar a propagação da pandemia de covid-19.

Aliás, este evento “faz parte, este ano, de um comité cujo objectivo será o de desenvolver medidas de segurança sanitária, para os próximos EcoTrails a acontecer a nível internacional”.

Conforme explicou Carlos Perneta, este comité “terá como responsabilidade produzir um documento orientador a ser utilizado para todas a provas do circuito”.