IASAUDE convoca entidades desportivas para decidir sobre realização de torneios

O Instituto da Administração da Saúde e Assuntos Sociais (IASAÚDE) e a Direcção Regional de Desporto convocaram, para esta tarde (18h00), na Escola Profissional dr. Francisco Fernandes, uma reunião com a entidades desportivas para abordar os riscos e a medidas a tomar em relação aos eventos desportivos, relacionados com o novo coronavírus.

Uma reunião em que, por questões de segurança, é pedido que cada entidade desportiva se faça representar apenas por uma pessoa, para evitar uma grande concentração no auditório da escola.

Nesta reunião deverão ser tomadas decisões sobre os torneios que ainda não foram cancelados, na Região e sobre as deslocações das equipas madeirenses.

Até agora já tinha sido adiado o torneio inter-selecções de juvenis de andebol, previsto para os dias 27 a 30 de Março.

Também no basquetebol, a associação já informou as congéneres do resto do país que, se for realizado - a possibilidade de ser cancelado é grande - o Minicesto2020 será apenas de âmbito regional. Do mesmo modo é quase certo que as selecções da Madeira dos escalões de formação não deverão participar nos torneios no continente que, ao que tudo indica, serão cancelados.

Marítimo Centenário por decidir

A grande dúvida em relação aos torneios que estavam previstos para a Páscoa prende-se com a realização do Marítimo Centenário, de 1 a 8 de Abril. Este torneio, com 150 equipas de jovens, inclui 30 vindas de fora, sendo três da Coreia do Sul e outras tantas de Itália, dois dos países com maior contaminação com o Covid-19.

A Direcção Geral da Saúde já se pronunciou sobre a realização de eventos, recomendado que sejam adiados ou suspensos os que tenham mais de 5.000 pessoas, em espaços abertos ou 1.000, em recintos fechados.