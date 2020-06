Charles regressa à baliza do Marítimo

Já está definido o onze inicial do Marítimo que irá defrontar o Vitória de Setúbal, no Estádio do Marítimo, em jogo referente à 25.ª jornada da I Liga. Uma das novidades é o regresso à baliza do guarda-redes brasileiro Charles, conforme o DIÁRIO já tinha anunciado o possível regresso do jogador.

José Gomes escolheu assim os 11 jogadores para o regresso à competição da equipa verde-rubra, depois da paragem do campeonato, devido à pandemia covid-19:

Charles, Bebeto, Zainadine, René Santos, Rúben Ferreira, Diego Moreno, Bambock, Correa, Xadas, Daizen e Rodrigo Pinho.

No banco estarão o guarda-redes Amir, e os jogadores de campo, Getterson, Kerkez, Erivaldo, Nanu, Fábio China, J.Tagueu