A chama olímpica deixa de estar exposta ao público em Fukushima, anunciou hoje o comité organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, após o governo do Japão ter declarado o estado de emergência em sete regiões, devido à covid-19.

“Inicialmente, queríamos manter a sua exposição pública até ao final de abril. Mas, perante os desenvolvimentos recentes, decidimos guardá-la”, disse o porta-voz do comité organizador, sem precisar qual será o destino da chama.

Chegada em 20 de março da Grécia, onde foi acesa, a chama olímpica deixaria Fukushima em 26 de março para realizar um percurso pelo Japão até à sua chegada a Tóquio em 24 de julho, dia da cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos.

A chama olímpica estava exposta desde a semana passada em Fukushima, a nordeste de Honshu, a ilha principal do arquipélago, que é um local altamente simbólico, após o terremoto, seguido de tsunami, há nove anos, e do desastre nuclear de 2011.

Em 24 de março, o Comité Olímpico Internacional (COI) e o governo japonês decidiram adiar os Jogos Olímpicos Tóquio2020, devido à pandemia de covid-19, tendo, uma semana depois, em 30 de março, marcado o evento entre 23 de julho e 08 de agosto de 2021.

