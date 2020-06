Bruno Lage poderá estar de saída do Benfica, escreve jornal Record

O treinador Bruno Lage terá os dias contados no Benfica.

Escreve o jornal Record na sua edição ‘on-line que a possibilidade de o técnico setubalense deixar os encarnados no imediato é muito forte, isto após uma série de maus resultados e de as ‘águias’ terem sofrido ontem uma derrota histórica com o Santa Clara, perdendo por 4-3 no Estádio da Luz e vendo o FC Porto escapar na liderança. Aliás, o Benfica não sofria quatro golos em casa no campeonato há 23 anos.

Por isso, escreve o jornal Record, os responsáveis benfiquistas consideram não haver condições para que o treinador continue para lá de 2019/20. Um assunto que terá desenvolvimentos esta quinta-feira.