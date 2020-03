Bétis vence Real Madrid e entrega liderança isolada ao Barcelona

O Betis venceu hoje em casa por 2-1 o Real Madrid, para a 27.ª jornada, e ‘entregou’ ao FC Barcelona, que no sábado derrotou a Real Sociedad (1-0), a liderança isolada da Liga espanhola de futebol.

O brasileiro Sidnei, ex-Benfica, marcou para o Betis aos 40 minutos, o francês Karim Benzema empatou para o Real Madrid aos 45+3, na conversão de um penálti, e a formação de Sevilha chegou ao triunfo com um golo de Cristian Tello (2-1), ex-FC Porto, aos 82.

Falhado o assalto à liderança da Liga espanhola, o Real Madrid, que somou a terceira derrota nos últimos quatro jogos em todas as provas, segue na segunda posição, com 56 pontos, a dois do rival e líder FC Barcelona.

O Athletic, depois de a meio da semana ter garantido a presença na final ‘basca’ da Taça do Rei, que irá disputar com a Real Sociedad, goleou por 4-1 em casa do Valladolid e segue no 10.º lugar, com 37 pontos, a um do Villarreal (oitavo) e Granada (nono).

O Villarreal somou em casa a sua terceira derrota consecutiva, ao perder por 2-1 com o Leganés, que alcançou o primeiro triunfo fora, com um ‘bis’ de Óscar Rodriguez, aos 47 e 70 minutos, de penálti, que anulou o golo de Gerard Moreno, aos cinco.

O ‘submarino amarelo’ segue no oitavo lugar, com 38 pontos, os mesmos de Granada (nono), dos portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, que empatou a 1-1 em casa do Levante, de Rúben Vezo.

Roger Martí marcou para o Levante, aos 11 minutos, e o venezuelano Darwin Machís, que já defendeu as cores do Vitória de Guimarães, empatou para o Granada, aos 60. O Levante caiu da 11.ª para a 13.ª posição, com 33 pontos.

O Osasuna venceu em casa por 1-0 o lanterna-vermelha Espanyol, com um golo de Roberto Torres, aos 51 minutos, de penálti, e ocupa o 11.º posto, com 34 pontos. O Espanyol é 20.º e último classificado, com 20 pontos.