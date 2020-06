Benfica recebe Tondela com a liderança da I Liga em vista

O Benfica pode hoje recuperar a liderança da I Liga portuguesa de futebol, caso triunfe na recepção ao Tondela, em jogo da 25.ª jornada, a primeira da retoma após a paragem devido à covid-19.

Após quase três meses de interregno, os ‘encarnados’ podem aproveitar o deslize do ainda líder FC Porto, que na quarta-feira perdeu em casa do Famalicão (2-1), ficando com apenas um ponto de vantagem.

O campeão apresenta-se praticamente na máxima força -- apenas David Tavares, infectado com covid-19, está fora das opções do treinador Bruno Lage -- frente ao Tondela, 14.º classificado.

Na luta pelo acesso à Liga Europa, o Sporting (quarto) visita o Vitória de Guimarães (sétimo), com um recorde negativo a pairar sobre a cabeça dos ‘leões’, que se vêem confrontados com a hipótese inédita de atingirem 16 derrotas numa temporada no conjunto das várias competições.

No outro encontro do dia, o Marítimo (15.º) recebe o Vitória de Setúbal (12.º), num encontro em que as duas equipas procuram somar pontos para se afastarem ainda mais da liderança.

Todos os encontros da I Liga são jogados à porta fechada, para impedir a propagação da covid-19, por indicação da Direcção-Geral da Saúde (DGS).