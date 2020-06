Ataque ao autocarro do Benfica motiva ida de dois jogadores ao hospital

Weigl e Zivkovic foram encaminhados ao hospital, esta noite, depois do autocarro que transportava a equipa do SL Benfica ter sido atacado quando se dirigia para o Seixal. De acordo com vários órgãos de comunicação social nacionais, os jogadores terão sido atingidos por estilhaços de vidro, na sequência do arremesso de pedras contra o veículo.

Apesar de não existir confirmação, tudo indica que deverá tratar-se de um acto praticado por adeptos descontentes com o empate na Luz, frente ao Tondela.

Por enquanto, não há qualquer informação oficial sobre o assunto ou sobre o estado físico dos jogadores.