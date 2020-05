Rui Alves, não se mostra preocupado com a acção, movida pelo Marítimo no TAD, no sentido de impugnar a subida do Nacional à I Liga.

O presidente alvi-negro, em declarações à NacionalTV, garante tranquilidade máxima, mas lamenta “mais um triste episódio protagonizado pela personagem do costume”.

Veja as declarações.