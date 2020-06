Abel Ruiz e Tormena falham jogo do Sporting de Braga com Santa Clara

Abel Ruiz e Tormena estão lesionados e são baixas no Sporting de Braga para a deslocação de sexta-feira ao reduto do Santa Clara, da 25.ª jornada da I Liga de futebol, informaram hoje os ‘arsenalistas’.

O jovem avançado espanhol sofreu uma lesão no reto femoral direito, enquanto o defesa central brasileiro apresenta uma contusão na coxa esquerda.

Após o treino de hoje, a comitiva ‘arsenalista’ voltou a concentrar-se em estágio numa unidade hoteleira da cidade até ao jogo com a equipa açoriana.

Sporting de Braga, terceiro classificado, com 46 pontos, e Santa Clara, 10.º, com 30, defrontam-se a partir das 19:00 de sexta-feira, na Cidade do Futebol, em Oeiras.