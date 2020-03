Voluntários Madeirenses ajudam a combater incêndio florestal no Garachico

Seis elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses (BVM) ajudaram a combater esta madrugada, um incêndio florestal na zona do Garachico, em Câmara de Lobos. A corporação do Funchal foi chamada às duas horas da madrugada para prestar apoio aos Voluntários de Câmara de Lobos, tendo permanecido no local até bem perto das 4h da manhã, por uma questão de prevenção.

Antes disso, os BVM foram chamados para dois incêndios, ontem à noite, no Funchal, mas tudo não passou de falso alarme em ambas as situações.

A primeira chamada ocorreu às 20h55 para combater um fogo numa residência no Imaculado Coração de Maria, mas chegados ao local verificaram que se tratava de falso alarme. O mesmo ocorreu no Caminho do Terço, às 21h55, para um alerta de fogo em mato.