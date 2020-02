Oliveiras arrancadas da rotunda do Arco

Continuam os trabalhos de poda e remoção de árvores nas diferentes rotundas da zona Oeste da Região para que o transporte de 12 pás eólicas com 67 metros cada uma, dividido em duas fases. Esta tarde aconteceu na rotunda do Arco da Calheta. Pelo menos duas oliveiras de significativas dimensões foram removidas. Este procedimento está a ser executado por uma empresa de jardinagem. Desconhecendo o que se está a passar, alguns populares não disfarçaram a incredulidade tal como já havia acontecido na Tabua com a remoção de Metrodiseros.

O gabinente do secretário regional do Equipamento e das Infraestruturas continua a fazer valer aquilo que já comunicara noutras situações semelhantes: “Trata-se de um procedimento necessário para que estes equipamentos consigam ter o seu destino final”, explicou aquando dos trabalhos na Tabua, vincando que nos “próximos três meses tudo aquilo que foi necessário arrancar ou destruir será recolocado integralmente”.