Motociclista ferido após colisão com carro nos Socorridos

Uma colisão entre um automóvel e uma motorizada, ocorrida esta tarde, na zona dos Socorridos, Câmara de Lobos (junto ao acesso ao Parque Empresarial da Zona Oeste), resultou em danos ligeiros nas viaturas intervenientes e ainda em ferimentos no condutor do veículo de duas rodas.

O motociclista, com cerca de 30 anos, queixava-se de dores na região da bacia e membros inferiores. Os elementos dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos imobilizaram a vítima com talas e levaram-na numa ambulância para as Urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde ficou em observação.