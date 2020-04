Incêndio em casa devoluta no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados, na noite de segunda-feira, devido a um incêndio numa casa devoluta, no Canto do Muro, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, as chamas tiveram início em roupas e tecidos que se encontravam depositados numa das divisórias da casa. Os bombeiros foram mobilizados pelas 23h15, tendo enviado para o local dois veículos de combate a incêndios e uma ambulância, que não chegou a ser utilizada.

As chamas ficaram circunscritas à divisão onde tiveram início e foram rapidamente combatidas pelos bombeiros.