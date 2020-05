Homem sofre queda de 10 metros no Jardim da Serra

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos estão a socorrer um homem, vítima de queda, no Jardim da Serra.

De acordo com as primeiras informações, a vítima terá sofrido uma queda de cerca de 10 metros, quando se encontrava numa zona de terrenos agrícolas, na Estrada Eira das Moças, no Jardim da Serra. O senhor apresenta ferimentos no couro cabeludo e será transportado ao Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O caso ocorreu, tal como referido, num terreno agrícola, que fica a cerca de 3 quilómetros do acesso de veículos.