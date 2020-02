Um reacendimento obrigou os Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol a sair esta manhã do quartel, eram cerca das 7h40. O fogo recomeçou na Estrada da Banda d’Além, na Ribeira Brava, onde ontem a corporação tinha estado a combater as chamas. No local estão neste momento uma viatura de combate a fogos e três elementos.