Fogo nas Fontes mobiliza bombeiros pela segunda vez

Um incêndio deflagrou esta madrugada no Sítio das Fontes, na Ribeira Brava e já esta manhã voltou a reacender, tendo levado a nova intervenção dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol. A corporação está no local com três homens e uma viatura pesada a combater o fogo que consome uma zona de mato.

O alerta para este incêndio na zona localizada no lado de São Paulo foi dado cerca das 2 horas da manhã, tendo na altura sido enviados para o local um carro pesado de combate a fogos e quatro bombeiros, que apagaram o fogo e regressaram ao quartel. Já esta manhã, pelas 7h15, novo alerta deu conta de que tinha havido um reacendimento, e novamente os meios foram enviados para as Fontes.