Os Bombeiros Municipais de Machico foram chamados esta manhã ao Caniçal devido a um derrame de óleo num contentor.

Segundo o Capitão do Porto do Funchal, por haver suspeitas de se tratar de um produto corrosivo os bombeiros abriram o contentor com o material apropriado e verificaram que se tratava de óleo derramado.

A Polícia Marítima também esteve no local.