Tal como o DIÁRIO noticiou, na madrugada da próxima segunda-feira tem início uma nova etapa do transporte especial das componentes para os aerogeradores que estão a ser instalados no parque eólico do Alecrim-Urze, no Paul da Serra.

Hoje, os preparativos para esta operação continuam, na rotunda do Arco da Calheta.

Esta nova fase tem início previsto para as 3 horas e chegada ao destino às 17 horas do dia 10 de Março, o que vai deixar algumas estradas condicionadas.