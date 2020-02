Capotamento no sítio do Vasco Gil

Um carro capotou, ao início da tarde desta quarta-feira, no sítio do Vasco Gil, mais concretamente na via que liga a Estrada da Eira do Serrado ao Canil Municipal do Funchal.

Segundo uma testemunha ocular, numa primeira instância o condutor da viatura não se encontrava no local, mas entretanto apareceu aquando da chegada da Polícia de Segurança Pública (PSP). O homem não apresentava ferimentos, mas afirmou ao agente “que se magoou”, não tendo conseguido “explicar como o carro ficou assim”.

Nenhuma corporação de bombeiros foi accionada e a viatura foi rebocada, tendo a PSP tomado conta da ocorrência.