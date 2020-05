Banhistas continuam a ir a banhos na Praia Formosa

À semelhança do que aconteceu na tarde de ontem, onde várias pessoas aproveitaram o dia de sol para se refrescar na Praia Formosa, hoje alguns banhistas continuaram a não resistir ao calor e aproveitaram para ir a banhos, mesmo depois de todos os alertas que têm sido emitidos.

Tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa, a Polícia de Segurança Pública esteve ontem nesta praia e abordou os banhistas, advertindo-os para saírem dali.

Recorde-se que a Capitania do Porto do Funchal emitiu um edital datado de 16 de Março de 2020 que determinou a interdição de “todas as actividades desportivas e de lazer nas praias sob jurisdição da Capitania do Porto do Funchal”.