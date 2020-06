A associação Ajuda a Alimentar Cães resgatou, de uma propriedade privada na Madeira, uma cadela que se encontrava acorrentada, “caquética e com um prolapso uterino”.

As imagens “muito fortes” do estado do animal foram partilhadas nas redes sociais, numa publicação em que a associação dá conta de que a cadela foi resgatada e encaminhada para uma clínica veterinária, onde foi submetida a uma cirurgia. O animal foi alvo de cirurgia graças a uma ‘madrinha’ que custeou a mesma.