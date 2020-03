ARAE alerta para ‘piercing’ que representa risco químico

A Autoridade Regional das Actividades Económicas alerta potenciais consumidores para a não utilização de um piercing para o umbigo, comercializado pela marca Bijou Brigitte. Em causa está o facto dos testes indicarem que o produto representa “um risco químico, uma vez que foi detectada, a libertação de níquel (Ni) (alérgeno comum que causa a dermatite de contacto em indivíduos sensibilizados), em níveis superiores ao legalmente permitido”.

De acordo com a autoridade, trata-se de “uma jóia de cor prateada, em forma de «bananabells / barbell curvo» com mm de comprimento e com uma pedra strass e diversos pendentes presos numa corrente de metal”.