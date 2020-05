16 acidentes provocaram 3 feridos na Madeira

Um total de 16 acidentes de viação provocaram 3 feridos ligeiros na Madeira, ao longo da última semana. Destes, destacam-se 12 colisões, 3 despistes e 1 outro acidente não especificado.

Entre os dias 2 e 7 de Maio a PSP desenvolveu também várias operações de fiscalização rodoviária que não resultaram em detenções, motivo pelo qual o Comando Regional da PSP “enaltece o civismo demonstrado pela generalidade dos cidadãos madeirenses e porto-santenses, e apela para que continuem a cumprir todas as recomendações das autoridades de saúde para a prevenção de contágios no âmbito da pandemia COVID-19, e que cumpram o dever cívico de recolhimento e demais normas em vigor decorrentes do decreto da situação de calamidade”.