Viaje em grande estilo!

Há oportunidades que surgem uma vez na vida!

Porsche Panamera 3.0 Diesel Restyle a gasóleo, por apenas 75.000€.

Com 300 cavalos de potência e 6 cilindros. Versão já com novo restyle, faróis em led, bancos com memória, tecto de abrir, porta da mala eléctrica, sensores à frente e atrás, ventilação para os 4 bancos, espelhos rebatíveis electricamente, GPS, rádio com entrada auxiliar e USB, entre muitos outros extras.

Possibilidade de retoma mesmo com dívida. Garantia de 12 meses.

Financiamento desde 920,94 euros por mês, sem entrada inicial.

Nota: A informação disponibilizada, ainda que precisa, não dispensa a sua confirmação, nem poderá ser considerada vinculativa.

Não deixe escapar esta oportunidade! Visite-nos!

Megamotor

Contactos:

Estrada João Gonçalves Zarco Nº 88

9125-018 Santa Cruz,Caniço

291934107

www.megamotor.pt