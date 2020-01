“Tripeira da Vila”, a nova “Cerveja da Casa” no The Small House

Temos uma nova cerveja a correr, nas nossas torneiras, e é, também, a mais recente adição à colecção “Cerveja da Casa”.

A “Tripeira da Vila”, é uma Oatmeal Stout, produzida na Madeira, numa parceria com a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), e, contando com a ajuda e mestria dos cervejeiros Sofia, Tomé e Filipe, da referida entidade.

Com notas salientes de flocos de aveia e “malt biscuit”, destaca-se pelo seu equilíbrio e cremosidade.

Mas, o mais interessante, advém do seu nome.

A “Tripeira da Vila”, surge em honra à Maria, mãe da Nara (Criança da Vila), completando, assim, a colecção “Cerveja da Casa”, erguida em honra à família Castro.

A ideia do nome, surge das raízes “tripeiras” da Maria, por ser natural do norte de Portugal, e, as notas fortes da cerveja, são uma alusão à personalidade forte das pessoas nortenhas.

Terminamos esta apresentação, agradecendo à Empresa de Cervejas da Madeira, à sua direcção e demais colaboradores, por nos terem ajudado a tornar esta cerveja, uma realidade.

A “Tripeira da Vila”, foi lançada no “Mercadinho de Natal - 2019”, na Praça do Povo, no Funchal.

Brevemente, estará disponível no The Small House.

Deguste esta nova cerveja, e dê-nos a sua opinião!

A bebida apresentada, contém um teor alcoólico considerável. Seja responsável, beba com moderação.

