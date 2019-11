The Small House volta a promover as semanas culturais na Ponta do Sol

Esta semana e até amanhã, está a decorrer o “Travessuras Culturais”, no concelho da Ponta do Sol, um festival pluridisciplinar e interactivo

que tem como lema “Levar o Mundo à Ilha e a Ilha ao Mundo”, englobando um conjunto de artes, como a dança, a música, o cinema, os encontros extravagantes, workshops e teatro-fórum.

É de referir que devido ao evento, a próxima sessão de “Encontro Com O Cinema”, também integrado neste festival, acontecerá no domingo às 18 horas, no Centro Cultural John dos Passos. Esta sessão contará com a película “Onde Está Você, João Gilberto?” (“Where Are You, João Gilberto?”), de Georges Gachot.

Todas as informações sobre o evento podem ser encontradas na página de Facebook do Ponta do Sol Colectivo.

Para a próxima semana, teremos o regresso do MADEIRADiG, organizado pela Digital In Berlin, com colaborações da MADEIRADiG, Estalagem da Ponta do Sol, APCA Madeira, MMIFF Festival e Kiezsalon. Este afamado festival contará com muita música, instalações, workshops e performances de artistas locais. A acção divide-se pela Casa das Mudas, na Calheta, pelo Centro Cultural John dos Passos e Estalagem da Ponta do Sol.

Este evento estreia num formato mais alargado e irá decorrer entre os dias 29 de Novembro e 7 de Dezembro. Todas as informações relativas ao mesmo podem ser encontradas nas páginas de Facebook da MADEIRADiG e Estalagem da Ponta do Sol.

