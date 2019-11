The Small House promove semanas culturais na Ponta do Sol!

Esta semana ficou marcada pelo desenvolvimento de vários projectos, nomeadamente afectos ao mundo da cerveja e que serão apresentados em breve, a todos os nossos visitantes.

No entanto, o nosso foco vai para o facto de estarmos a chegar a uma época do ano propícia aos eventos culturais, na Ponta do Sol.

O próximo evento de destaque é o “Travessuras Culturais”, que se realizará pelo concelho, entre os dias 21 e 24 do referido mês, trazendo um conjunto de artes, como a Dança, Música, Cinema, Encontros Extravagantes, Workshop e Teatro-Fórum, neste que se assume como um festival pluridisciplinar e interactivo, tendo como lema “levar o mundo à ilha e a ilha ao mundo”.

Todas as informações sobre o evento podem ser encontradas na seguinte página de Facebook “Ponta do Sol Colectivo”.

Estamos localizados mesmo no centro de toda a acção, por isso, contamos com a sua visita à nossa casa, nestes dias de muita animação.

Para mais sobre nós e do que se passará no concelho, siga-nos no Facebook, Instagram e TripAdvisor.