The Small House ganha destaque nos meios de comunicação.

Geralmente, trazemos-lhe novidades acerca de algo que acrescentamos no nosso espaço.

Desta vez, temos algo diferente. Estamos a trabalhar em novas formas de dinamização e promoção da nossa marca, numa altura em que ganhamos cada vez mais destaque no mercado regional.

Na última semana, tivemos algumas reuniões que culminaram com aquilo a que temos vindo a trabalhar: a marca The Small House. Desta forma, estamos empenhados em criar uma marca cada vez mais de todos e para todos!

Crescemos nas redes sociais e na proximidade com o público e estamos a ser mais do que um simples pub. Somos já um espaço de disseminação de história e cultura e apostamos na dinamização do que se passa à nossa volta.

Como tal, aproveitamos, também, para informar que temos alguns eventos culturais de regresso ao calendário cultural da Ponta do Sol e nas redondezas . Falamos da “Música Nas Capelas” e do “Encontro Com o Cinema”.

O primeiro, é uma organização da Retoiça - Associação Cultural, Desportiva e Recreativa. O referido evento ocorre na Capela de São Sebastião (junto aos CTT), com concertos únicos, envoltos numa atmosfera que se caracteriza, também, pela sua unicidade. Regressou no passado dia 1 de outubro, Dia Mundial da Música, mas há novas surpresas agendadas que serão posteriormente apresentadas.

Quanto ao segundo evento, trata-se de uma organização da comunidade Ponta do Sol Colectivo. Regressou a 3 de outubro para uma nova temporada, num programa de exibição de cinema alternativo, a decorrer entre o presente mês e maio de 2020, às sextas-feiras (excepto dias em que a sala esteja indisponível).

Acompanhe-nos no Facebook e Instagram e mantenha-se a par do que se passa e passará no The Small House e Ponta do Sol.