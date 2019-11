“Technoboss”, dia 7 de novembro no Forum Madeira

Todos os sábados os Cinemas NOS exibem, às 21 horas, um filme cuidadosamente selecionado pela equipa do Screenings.

Para este sábado está prometido o filme “Technoboss”, de João Nicolau, um dos três filmes portugueses em competição este ano no Festival de Locarno.O filme conta com música original do letrista, compositor e guitarrista Pedro da Silva Martins e do guitarrista Luís José Martins, membros integrantes do grupo português Deolinda e ainda do superlativo guitarrista Norberto Lobo.

Em “Technoboss”, Luís Rovisco, sexagenário divorciado, espera cessar, em breve, as suas funções de director comercial da empresa SegurVale –Sistemas Integrados de Controlo de Circulação. Espera sentado, a maior parte das vezes ao volante e a cantar sobre o que lhe vai passando à frente. De resposta pronta e sorriso fácil, é senhor de uma bagagem que lhe permite escapar de forma sempre airosa às armadilhas que a tecnologia, os colegas e um misterioso patrãoausente parecem semear-lhe pelo caminho. Nem a morte de Napoleão (um gato), nem uma persistente dor no joelho ou um desaguisado familiar o fazem soçobrar, pois não há mal que uma canção não vença. Porém, diante de Lucinda, a recepcionista do Hotel Almadrava, a música é outra.

Este é um filme criteriosamente selecionado pela equipa do Screenings Funchal e que será exibido este sábado, às 21 horas, com a qualidade que só os Cinemas NOS conseguem garantir!