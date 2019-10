Suplementos Exclusivos Bioneoclinic

Por si e pela sua saúde, a Bioneoclinic elevou a fasquia e apostou na criação de uma gama de produtos de alta qualidade exclusivos da nossa marca! Para dar uma resposta mais completa aos nossos clientes, criamos os produtos Bioneoclinic que certamente irão ajudar nas mais diversas situações. Para além de adquirir informações personalizadas na nossa clínica, fazemos questão de dar o aconselhamento que necessita consoante as suas necessidades.

Os nossos produtos foram elaborados com as mais dedicadas técnicas para assegurar a qualidade e a eficácia. Para ter uma primeira ideia sobre a nossa gama, revelamos que a mesma incide em suplementos que o irão ajudar, entre outras situações, a regular o stress, a lidar com as depressões reactivas, a ansiedade, alterações de humor, contribuindo para aumentar a sua vivacidade e concentração.

Há toda uma gama para conhecer! Passe pela nossa clínica e fique a par das novidades!

Bioneoclinic! Por si, pela sua saúde.

Contactos:

Rua do Seminário, n.º 7, 5.º Andar, 9050-022 Funchal

Email: [email protected]

Telf. 291652777

facebook: https://www.facebook.com/bioneoclinic/

www.bioneoclinic.pt